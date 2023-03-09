Güney’de 1590 mülteci ülkelerine iade edildi

Güney Kıbrıs’ın bu yılın başından önceki güne kadar, 1590 mülteciyi ülkesine iade ettiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Muhaceret Dairesi ile Yunan makamları ve FRONTEX iş birliğinde önceki gün, mültecilerin ülkelerine iadesi için ortak uçuş organize edildiğini ve toplam 29 mültecinin, ülkesine gönderildiğini yazdı.

Haberde, Güney Kıbrıs polisinin İçişleri Bakanlığı ile iş birliği içerisinde, daha fazla mültecinin ülkesine gönderilmesi için çaba göstermeye devam edeceği belirtildi.