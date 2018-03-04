155 İzci’den Afrin’e destek

KKTC den 155 izci “Afrin Şehitlerini Anma ve Mehmetçiğe Destek kampı” gerçekleştirdi.

Kamp, 2-4 Mart tarihleri arasında Zirve İzcilik Derneği, 3 Şehitler İzcilik Derneği ve Beşparmak İzcilik Derneği’nin ortak faaliyeti ile Karaağaç’ta gerçekleştirildi.

Kamp Basın Sözcüsü Bakiye Lord, kampın amacının Afrin’deki Zeytin Dalı Operasyonu’nda şehit olan Mehmetçiği anma ve oradaki askerlere destek olduğunu kaydetti.

Lord, kampta milli marşlar, izci düğümleri, çadır kurup-bozma, arazide iz bulma, bayrak devir teslimi gibi eğitimler verildiğini ve en küçük izcinin 7 yaşında olduğunu belirtti.

Zirve İzcilik Derneği Başkanı Hakan İnce,“Biz bu gençlerimize nerelerden gelip, Anavatanla birlikte ne yollardan geçtiğimizi, bu uğurda kaç bin şehit verdiğimizi ve hala vermekte olduğumuzu anlatıyoruz”dedi.

İnce, şehitlikleri ziyaret ederek, milli bilinç kampları düzenleyerek gençlere kaybolmakta olan vatan millet sevgisini ve unutturulan geçmiş tarihlerini tekrardan belleklerinde canlandırıp topluma ve millete faydalı gençler yetiştirdiklerini ifade etti.