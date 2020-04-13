1500 TL’lik destek ödemesi yürürlükte

Özel sektör çalışanlarına yapılacak olan 1500 TL İstihdam Destek Ödeneği Tüzüğü, 12 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Koronavirüsü (Kovid-19) nedeniyle Bakanlar Kurulu tarafından alınan tedbirler, genel ekonomik kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki faaliyetin tamamen durdurulması veya işyerinin faaliyetine ara verilmesi nedeniyle çalışamayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan sigortalı çalışanlara işyerindeki istihdamının sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla 2020 Nisan ayı için 1,500 TL istihdam destek ödemesi yapılacak.

İşte detaylar:

Desteğe başvuru nasıl yapılacak?

Bu madde kapsamında istihdam destek ödemesi yapılabilmesi için kapsamdaki sigortalı çalışanların işverenlerinin bu (Değişiklik) Tüzüğü yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde İhtiyat Sandığı Dairesi resmi web portalı olan e-ihtiyat portalına çalışanlarının kaydını yaparak başvuruda bulunacak. Çalışanlarının kaydını yapan işverenler kaydını yaptığı çalışanlarını işyerinin tekrar faaliyete başladığı ve istihdam destek ödemelerinin bittiği tarihten itibaren 2 ay süre ile durdurmayacağını kabul etmiş olacak.

Yani 1500 TL’lik İstihdam Destek Ödemesi sigortalı çalışanların işverenleri tarafından yapılacak. Bu bağlamda başvuru çalışanlar tarafından değil işverenler tarafından yapılacak. Kapsamdaki işverenler 30 gün içerisinde İhtiyat Sandığı’nın online başvuru sayfasından yapılacak. Bu desteğe başvuru yapan işverenler, 2 ay boyunca çalışanını işten durduramayacağını kabul etmiş sayılacak.

Bu madde kapsamında yapılacak istihdam destek ödemesi için kapsamdaki sigortalı çalışanın işvereninin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde faaliyet gösteren bir bankada çalışanı adına açılmış olan bir banka hesabına ait hesap ismi, hesap numarası, hesap ile ilgili diğer bilgileri veya talep edilecek diğer her türlü bilgiyi beyan etmesi zorunlu.

Ödenek nasıl alınacak?

Yapılacak olan istihdam destek ödemesi işverenin beyan ettiği çalışanına ait banka hesabına veya çalışan adına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde faaliyet gösteren bir bankaya Daire tarafından yatırılacak.

Kimler destek kapsamında?

1500 TL’lik destek ödemesinden Bakanlar Kurulu kararıyla faaliyetlerinin durdurulduğu veya faaliyetlerine ara verilen işletmelerin çalışanları yararlanacak.

Bakanlar Kurulu tarafından alınan tedbirler, genel ekonomik kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki faaliyeti tamamen durdurulan veya faaliyetine ara verilen işyerlerinin sigortalı çalışanları. Avukat, mimar, mühendis gibi işveren olarak adlandırılan meslek grupları yardımdan yararlanamazken, yanlarında çalışanlar varsa destekten yararlanabilecek.

Kimler destek ödemesi kapsamında değil?

Bakanlar Kurulu kararıyla faaliyetlerine devam eden işletmelerde çalışanlar

Mali (banka, sigorta şirketleri ve acenteleri, kooperatifler, kredi şirketleri, finans ve danışmanlık şirketleri, döviz büroları, muhasebe büroları vb.) sektörde faaliyet gösteren işyerlerinin çalışanları.

Eğitim(üniversite, özel okul, dershane, eğitim faaliyeti yürüten kurum ve kuruluşlar(özel eğitimle ilgili olanlar hariç) vb.) sektöründe faaliyet gösteren işyeri çalışanları

Turizm(casino, gece kulubü, bet ofis, sanal bet ofis, öğrenci yurtları vb.) sektöründe faaliyet gösteren işyeri çalışanları.

Sağlık sektöründe (laboratuvar, özel hastane ve klinik, eczane, ecza deposu vb.) faaliyet gösteren işyeri çalışanları

Gıda (Market, Market tedarikçileri, fırın, kasap vb.) sektöründe faaliyet gösteren işyeri çalışanları

Tarım, Hayvancılık ve Narenciye sektörlerinde faaliyet gösteren işyeri çalışanları

Ev hizmetlerinde faaliyet gösteren çalışanlar.

Benzin istasyonu ve tedarikçileri, GSM operatöflerinde çalışan işyeri çalışanları

1500 TL İstihdam Destek Ödemesinden yararlanacak çalışanın herhangi bir yasa altında emeklilik, yaşlılık, melüllük ödeneği almaması gerekmektedir. Bu ödeneği bulunan çalışanlar kapsam dışından kalacak.

Kendi nam ve hesabına bağımsız olarak çalışan işyeri sahipleri de bu 1500 TL İstihdam Destek Ödemesi kapsamı dışında.

Sağlık sektöründe, Tarım, Hayvancılık ve Narenciye sektörlerinde faaliyet gösteren işverenler, Avukatlar, Mimarlar ve Mühendisler, Emlak şirketleri ve Bakanlar Kurulu kararıyla faaliyetlerinde devam eden diğer işyerlerinin işverenleri 1500 TL İstihdam Destek Ödemesi kapsamı dışında.

Ayrıca Muhasiplere, Tıbbi Tahlil Laboratuarları, Benzin İstasyonu işletene işverenlere 1 Nisan 2020’den itibaren Sosyal Güvenlik Prim Teşvik Ödemesi yapılacak. (3 ay boyunca her sigortalı çalışan için 500 TL)