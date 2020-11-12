15 Kasım’daki tüm uçuşlar iptal edildi

15 Kasım pazar günü Ercan’da 09.00 – 22.00 saatleri arasındaki tüm uçuşların iptal edildiği öğrenildi.

15 Kasım KKTC’nin 37’nci Kuruluş Yıl dönümü için TC Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve beraberindeki heyet ülkemize gelecek.

Törenlere katılacak olan Erdoğan başkanığındaki heyet Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın nezaretinde Maraş’ta incelemelerde bulunacak.

Tüm uçuşlar iptal edildi

Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyetin adaya geleceği gün olan 15 Kasım Pazar günü sabah 10.00’dan gece 22.00’a kadar Ercan Devlet Havaalanı’na inmesi planlanan ve Ercan’dan kalkacak tüm uçuşlar iptal edildi.

Açıklama şöyle:

Ercan Havalimanı’nda 15 Kasım 2020 Pazar günü yaşanacak yoğun VIP trafiği nedeniyle saat 10:00 ile 22.00 arasında tarifeli veya tarifesiz uçuş yapılmayacaktır. Söz konusu uçuşlar farklı zaman dilimlerine kaydırılmıştır.