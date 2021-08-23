140’ı yerel 178 yeni vaka 2 can kaybı

“Toplam 27.601 test yapıldı, 140’ı yerel 178 pozitif vakaya rastlandı, 2 kişi vefat etti, 149 kişi taburcu edildi”

Son 24 saatte yapılan test sayısı 27.601 olup, 140’ı yerel 178 pozitif vakaya rastlanmış, 2 kişi vefat etmiş, 149 kişi taburcu edilmiştir.

2 kişi yurt dışından hava yolu,1 kişi deniz yolu ile ülkemize gelmiştir. 35 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 140 kişi ise yerel vakadır.

67 kişi Lefkoşa, 39 kişi Girne, 31 kişi Gazimağusa, 2 kişi Güzelyurt ,1 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Gönyeli-18/ Ortaköy-3/ Alayköy-3/ Çağlayan-2/ Göçmenköy-4/ Gelibolu-1/ Minareliköy-2/ Haspolat-1/ Akıncılar-2/ Hamitköy-2/ Yenişehir-1/ Yenikent-6/ K.kaymaklı-7/ Kızılbaş-1/ Surlariçi-3/ Lefkoşa Merkez-11

Girne

Girne Merkez-24/ Taşkent-1/ Boğazköy-1/Alsancak-3/ Çatalköy-2/ Dikmen-1/ Yukarı Girne-6/ Lapta-1

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez-19/ Karakol-2/ Maraş-1/ Akdoğan-1/ Pile-1/ Kaliland-1/ Beyarmudu-1/ Paşaköy-3/ Yeniboğaziçi-2

Güzelyurt

Güzelyurt Merkez-2

Lefke

Lefke Merkez-1

23 Ağustos 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 27.601

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 178

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 35

Yerel Vaka Sayısı: 140

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 149

Bugün Kaybedilen Hasta: 2

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .321.095

Toplam Vaka Sayısı: 15.140

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 12.942

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2151

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 83

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1929

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 125

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 50

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 14

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 5458

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 515

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 359

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3651

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 38.960