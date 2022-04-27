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140 pozitif vaka

27 Nisan 2022
KKTC Covid-19







Son 24 saatte yapılan test sayısı 5904 olup, 140 pozitif vakaya rastlanmıştır”




67 kişi Lefkoşa, 17 kişi Girne, 35  kişi Gazimağusa, 12 kişi Güzelyurt, 8 kişi İskele, 1 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.



27 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 5904

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 140

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.755.298

Toplam Vaka Sayısı: 93.382

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 91.935

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1214

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 18

Karantinadaki Vaka Sayısı : 1194

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 235

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:  2

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 222



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27 Nisan 2022


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