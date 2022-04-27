140 pozitif vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 5904 olup, 140 pozitif vakaya rastlanmıştır”
67 kişi Lefkoşa, 17 kişi Girne, 35 kişi Gazimağusa, 12 kişi Güzelyurt, 8 kişi İskele, 1 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.
27 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 5904
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 140
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.755.298
Toplam Vaka Sayısı: 93.382
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 91.935
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1214
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 18
Karantinadaki Vaka Sayısı : 1194
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 235
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 222