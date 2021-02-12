14 Şubat’ta mektubu yazmak isteyenlerin yardımına yapay zeka koşuyor

14 Şubat’ta sevgilisine aşk mektubu yazmak isteyenlerin yardımına yapay zeka (artificial intelligence – AI) koştu. Oluşturulan Sevgililer Günü botu, verilen bazı basit bilgileri kullanarak duygularını kağıt üzerinde ifade etmekte zorlanan kişiler için aşk mektubu kaleme alıyor.

ABD merkezli CopyAI’nin oluşturduğu bot, Generative Pre-Training Transformer (Üretken Ön İşlemeli Dönüştürücü 3 / GPT-3) adlı yapay zeka teknolojisini kullanıyor. GPT-3 önceden eğitilmiş algoritmaları kullanarak şiir yazabiliyor, metin çevirebiliyor ya da diyalog kurabiliyor.

CopyAI, GPT-3’yi bir dizi Sevgililer Günü kartı örneği göstererek geliştirdiğini bildirdi. Şirketin kurucularından Chris Lu, “Ona birkaç Sevgililer Günü kartı örneği verdim. Gerisini AI halletti” dedi.

Daily Mail’in haberine göre, aşk mektubunu saniyeler içinde kaleme alan bot ücretsiz.

Sevgilisine AI’ın yazdığı bir mektup göndermek isteyen kişilerin valentinesday.ai adlı internet sitesine e-posta, Facebook ya da Google hesabıyla giriş yapması gerekiyor. Bunun ardından mektubun yazıldığı kişinin ve onun sevilen özelliklerinin belirtilmesi isteniyor.

Sevgililer Günü botu bundan kısa süre sonra arasında seçim yapılabilecek birkaç aşk mektubu örneği sunuyor. Ayrıca, metinleri kopyalama şansı da var. Böylece arzu eden kişiler yazıları düzenleyebiliyor.