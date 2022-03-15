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14 bin 206 test sonucunda 527 pozitif vaka

15 Mart 2022
KKTC'de covid-19







KKTC’de son 24 saatte yapılan 14 bin 206 test sonucunda 527 covid-19 pozitif vaka tespit edilirken 1 kişi vefat etti.

Son 24 saatte yapılan test sayısı 14.206 olup, 527 pozitif vakaya rastlanmış, 1kişi vefat etmiş, 320 kişi taburcu edilmiştir.




245 kişi Lefkoşa, 102 kişi Girne, 116 kişi Gazimağusa, 26 kişi Güzelyurt, 30 kişi İskele, 8 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.



15 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 14.206

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 527

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Yerel Vaka Sayısı: 527

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 320

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.117.462

Toplam Vaka Sayısı: 74.268

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 70.177

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3888

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 31

Karantinadaki Vaka Sayısı : 3850

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 205

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :  890

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 209
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 230

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1891

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 136089



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15 Mart 2022


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