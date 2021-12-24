134’ü yerel 163 yeni vaka 1 can kaybı

“Toplam 17.582 test yapıldı, 134’ü yerel, 163 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti, 240 kişi taburcu edildi”

Son 24 saatte yapılan test sayısı 17.582 olup, 134’ü yerel 163 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi hayatını kaybetmiş, 240 kişi taburcu edilmiştir.

29 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 134 kişi ise yerel vakadır.

45 kişi Lefkoşa, 33 kişi Girne, 36 kişi Gazimağusa, 7 kişi Güzelyurt, 13 kişi İskele Bölgesi’ndendir.

24 Aralık 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 17.582

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 163

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 29

Yerel Vaka Sayısı: 134

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 240

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.572.824

Toplam Vaka Sayısı: 34.001

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 31.691

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2177

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 61

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2103

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 135

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 13

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 2828

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 369

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 430

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 5532

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 101608