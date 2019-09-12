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13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan Yöncü mahkemeye çıkarıldı

12 Eylül 2019

Lefkoşa’da Şubat, Mart ve Nisan ayları içerisinde meydana gelen cinsel istismar suçlamasından methaldar olan zanlı İshak Yalman Yöncü dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Kamalı Haber

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Buket İnce, olguları aktardı. Polis, zanlı İshak Yalman Yöncü’nün 2019 yılı Şubat, Mart ve Nisan ayları içinde Lefkoşa’da komşusu olan 13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunduğunu mahkemeye aktardı. Polis, olayın polisin bilgisine 10 Eylül’de geldiğini ve zanlının tutuklandığını söyledi. Polis, ayrıca zanlının gönüllü ifade verip, suçunu kabul ettiğini ancak ifadenin teyit ve tekzibinin yapılması gerektiğini belirtti. Polis, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının bir gün tutuklu kalmasını talep etti. Zanlı, şeytana uyduğunu söyleyip, mahkemeden özür diledi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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