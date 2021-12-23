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129’u yerel, 165 pozitif vaka

23 Aralık 2021
KKTC koronavirüs vakaları





Son 24 saatte yapılan test sayısı 15.719 olup, 129’u yerel 165 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi hayatını kaybetmiş, 212 kişi taburcu edilmiştir.




36 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 129 kişi ise yerel vakadır.



37 kişi Lefkoşa, 35 kişi Girne, 43 kişi Gazimağusa, 3 kişi Güzelyurt, 9 kişi İskele, 2 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.

23 Aralık 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 15.719

 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 165

 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 36

 

Yerel Vaka Sayısı: 129

 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 212

 

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.555.242

 

Toplam Vaka Sayısı: 33.837

 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 31.451

 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2254

 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 61

 

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2181

 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 134

 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 12

 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 2345

 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 384

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 481

 

Güvende Kal Genel tablo

 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 5593

 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 101178



23 Aralık 2021


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