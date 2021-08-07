126’sı yerel 156 yeni vaka

“Toplam 15.753 test yapıldı, 126’sı yerel 156 pozitif vakaya rastlandı, 109 kişi taburcu edildi”

Son 24 saatte yapılan test sayısı 15.753 olup, 126’sı yerel 156 pozitif vakaya rastlanmış, 109 kişi taburcu edilmiştir.

5 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 25 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 126 kişi ise yerel vakadır.

33 kişi Lefkoşa, 55 kişi Girne, 34 kişi Gazimağusa, 2 kişi İskele, 1 kişi Güzelyurt, 1 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Lefkoşa Merkez-5 / Yakındoğu Bulvarı-2/ Çağlayan-1/ Yenikent-2/ Gönyeli-11/ Kızılbaş-1/ K.Kaymaklı-4/ Ortaköy-2/ Yılmazköy-2/ Metehan-1/ Meriç-2

Girne

Girne Merkez-30/ Karakum-2/ Esentepe-2/ Beylerbeyi-1/ Karaoğlanoğlu-2/ Doğanköy-4/ Zeytinlik-3/ Karmi-1/ Alsancak-7/ Çatalköy-2/ Lapta-1

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez-10/ Vadili-2/ Kaleiçi-1/ Gülseren-1/ Karakol-2/ Sakarya-1/ Yeniboğaziçi-4/ Paşaköy-1/ Baykal-5/ Maraş-4/ Tatlısu-3

İskele

İskele Merkez-2

Güzelyurt

Serhatköy-1

Lefke

Leke Merkez-1

7 Ağustos 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 15.753

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 156

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 5

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 25

Yerel Vaka Sayısı: 126

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 109

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2.066.492

Toplam Vaka Sayısı: 12.447

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 10.826

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1579

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 59

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1359

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 156

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 42

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1436

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 226

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 307

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2727

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 33.073