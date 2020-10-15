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12 bin kilometre uçan kuş dünya rekoru kırdı

15 Ekim 2020
limosa kuşu




Alaska’dan yola çıkan bir limosa kuşu, yemek ve su içmek de dahil olmak üzere hiç ara vermeden saatte 90 kilometreye kadar hızla 11 gün sonra Yeni Zelanda’ya ulaştı. Kuşun jete benzer bir aerodinamik yapıya sahip olduğunu belirten bilim insanları, 12 bin kilometreden fazla uçan kuşun yeni bir dünya rekoru kırdığını açıkladı.







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15 Ekim 2020

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