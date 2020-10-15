12 bin kilometre uçan kuş dünya rekoru kırdı

DÜNYA REKORU KIRDI

Uydu 12 bin 854 km’lik bir noktadan noktaya uçuş kaydetti, ancak bilim insanları, yuvarlama hataları hesaba katıldığında yolculuğun 12 bin 200 km civarında olduğunu söyledi. Bununla birlikte, toplam uçuş süresinin 224 saat olduğu tahmin ediliyor. Daha önce, bir kuşun kaydedilen en uzun kesintisiz uçuşu, 11 bin 680 km ile 2007 yılında kaydedilmişti. Uçuş, ak karınlı ebabil kuşu tarafından gerçekleştirilmişti.