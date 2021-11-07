117 yeni vaka 100’ü yerel 1 can kaybı

“Toplam 18.655 test yapıldı, 100’ü yerel, 117 pozitif vakaya rastlandı,1 kişi hayatını kaybetti, 137 kişi taburcu edildi”
Son 24 saatte yapılan test sayısı 18.655 olup, 100’ü yerel 117 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi hayatını kaybetmiş, 137 kişi taburcu edilmiştir.
17 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 100 kişi ise yerel vakadır.
39 kişi Lefkoşa, 29 kişi Girne, 22 kişi Gazimağusa, 3 kişi İskele, 4 kişi Güzelyurt, 3 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.
7 Kasım 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 18.655
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 117
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 17
Yerel Vaka Sayısı: 100
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 137
Bugün Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.649.619
Toplam Vaka Sayısı: 23.409
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 21.949
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1372
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 44
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 1323
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 90
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 423
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 127
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6727
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 78.122