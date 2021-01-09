110 gram hintkeneviri ile yakalandılar

Polis Basın dün saat 16:00 sıralarında, Mağusa’da T.T. (K-21) yönetimindeki araç ile işlemiş olduğu trafik suçundan dolayı ileri işlem için araçta yolcu olarak bulunan G.D. (E-24) ve G.O. (K-17) birlikte trafik şubesine celp edildiği sırada tasarruflarında bulunan yaklaşık 110 gram 500 miligram ağırlığındaki hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi bahse konu araç içerisinde dışarıya attıkları tespit edilmiştir. Adı edilenler ve araçta yapılan aramada, 2 adet hassas terazi bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.