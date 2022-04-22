108 yeni vaka

“Toplam 10.396 test yapıldı, 108 pozitif vakaya rastlandı ”
Son 24 saatte yapılan test sayısı 10.396 olup, 108 pozitif vakaya rastlanmıştır”
72 kişi Lefkoşa, 9 kişi Girne, 20 kişi Gazimağusa, 3 kişi Güzelyurt, 3 kişi İskele, 1 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.
22 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 10.396
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 108
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.696.321
Toplam Vaka Sayısı: 92.836
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 91.000
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1603
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 22
Karantinadaki Vaka Sayısı : 1531
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 235
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 295