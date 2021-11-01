KKTC’de son 24 saatte yapılan 17 bin 163 test sonucunda 80’i yerel, 104 covid-19 pozitif vaka tespit edildi.
Sağlık Bakanlığı KKTC’de son 24 saatte yapılan 17.163 test sonucunda, 80’i yerel 104 covid-19 pozitif vakaya rastlandığını ve 100 kişinin de taburcu edildiğini açıkladı..
1 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir. 23 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 80 kişi ise yerel vakadır.
30 kişi Lefkoşa, 21 kişi Girne, 20 kişi Gazimağusa, 5 kişi İskele, 3 kişi Güzelyurt ,1 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.
1 Kasım 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 17.163
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 104
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 23
Yerel Vaka Sayısı: 80
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 100
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.543.215
Toplam Vaka Sayısı: 22.614
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 21.299
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1229
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 46
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 1177
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 88
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1644
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 714
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 617
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6551
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 75.832