1032 yeni vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 14.892 olup, 1032 pozitif vakaya rastlanmış, 587 kişi taburcu edilmiştir.
422 kişi Lefkoşa, 186 kişi Girne, 274 kişi Gazimağusa, 86 kişi Güzelyurt, 18 kişi İskele, 46 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.
29 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 14.892
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 1032
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 1032
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 587
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.355.126
Toplam Vaka Sayısı: 83.764
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 76.732
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 6814
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 50
Karantinadaki Vaka Sayısı : 6758
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 220
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 726
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 13
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 266
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1056
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 139148