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102’si yerel, 142 pozitif vaka

20 Aralık 2021
KKTC koronavirüs vaka-sayısı





Son 24 saatte yapılan test sayısı 24.708 olup, 102’si yerel 142 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi hayatını kaybetmiş, 276  kişi taburcu edilmiştir.




3 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir. 37 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 102 kişi ise yerel vakadır.



 

48 kişi Lefkoşa, 29 kişi Girne, 16 kişi Gazimağusa, 4 kişi Güzelyurt, 5 kişi İskele Bölgesi’ndendir.

 

20 Aralık 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 24.708

 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 142

 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3

 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 37

 

Yerel Vaka Sayısı: 102

 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 276

 

Bugün Kaybedilen Hasta:  1

 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.505.154

 

Toplam Vaka Sayısı: 33.299

 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 30.673

 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2501

 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 74

 

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2407

 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 127

 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 20

 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 2459

 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 330

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 668

 

Güvende Kal Genel tablo

 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 5839

 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 99.810



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20 Aralık 2021


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