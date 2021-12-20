102’si yerel, 142 pozitif vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 24.708 olup, 102’si yerel 142 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi hayatını kaybetmiş, 276 kişi taburcu edilmiştir.
3 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir. 37 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 102 kişi ise yerel vakadır.
48 kişi Lefkoşa, 29 kişi Girne, 16 kişi Gazimağusa, 4 kişi Güzelyurt, 5 kişi İskele Bölgesi’ndendir.
20 Aralık 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 24.708
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 142
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 37
Yerel Vaka Sayısı: 102
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 276
Bugün Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.505.154
Toplam Vaka Sayısı: 33.299
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 30.673
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2501
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 74
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2407
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 127
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 20
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 2459
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 330
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 668
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 5839
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 99.810