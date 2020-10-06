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102 karat kusursuz pırlanta 16 milyon dolara satıldı

6 Ekim 2020
102 karat beyaz pırlanta






Nadir bulunan 102 karat değerindeki beyaz pırlanta açık arttırmada 16 milyon dolara satıldı. Uzmanlar, pırlantanın oldukça ucuz bir fiyata satıldığını belirtti.







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6 Ekim 2020

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