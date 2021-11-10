100’ü yerel 130 covid-19 vakası 2 can kaybı

KKTC’de son 24 saatte yapılan 13 bin 157 test sonucunda 100’ü yerel, 133 covid-19 pozitif vaka tespit edilirken 2 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Baknlığı KKTC’de son 24 saatte yapılan 13 bin 157 test sonucunda 100’ü yerel 133 covid-19 pozitif vakaya rastlandığını, 2 kişinin vefat ettiğini ve 108 kişinin de taburcu edildiğini açıkladı.
33 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 100 kişi ise yerel vakadır.
38 kişi Lefkoşa, 32 kişi Girne, 25 kişi Gazimağusa, 5 kişi İskele Bölgesi’ndendir.
10 Kasım 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 13.157
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 133
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 33
Yerel Vaka Sayısı: 100
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 108
Bugün Kaybedilen Hasta: 2
Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.702.958
Toplam Vaka Sayısı: 23.818
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 22.292
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1435
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 41
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 1389
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 93
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1140
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 326
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 445
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6278
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 79.731