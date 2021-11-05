100’ü yerel 116 yeni vaka

“Toplam 14.475 test yapıldı, 100’ü yerel, 116 pozitif vakaya rastlandı, 109 kişi taburcu edildi”

Son 24 saatte yapılan test sayısı 14.475 olup, 100’ü yerel 116 pozitif vakaya rastlanmış, 109 kişi taburcu edilmiştir.

16 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 100 kişi ise yerel vakadır.

30 kişi Lefkoşa, 30 kişi Girne, 32 kişi Gazimağusa, 5 kişi İskele, 2 kişi Güzelyurt, 1 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.

5 Kasım 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 14.475

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 116

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 16

Yerel Vaka Sayısı: 100

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 109

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.611.200

Toplam Vaka Sayısı: 23.184

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 21.681

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1416

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 50

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 1359

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 89

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1288

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 408

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 500

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6385

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 77.631