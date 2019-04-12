1 yerli 3 ithal üründe limit üstü kalıntı

Tarım Dairesi 5 – 11 Nisan 2019 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal ürünlerden: Mısır(Yemlik), Şeftali, Nektarin, Greyfurt, Yeşil Acı Biber, Çeri Domates, Armut Çeşitleri, Elma Çesitleri, Ayva, Erik, Çilek, Yeşil Cin Biber, Nar, Royal Süt 19 Yemi, Beş Yem Manolya Besi Yemi, Royal Besi 14 Yemi, Sığır Süt Yemi Çeşitleri, Koyun Süt Yemi, Sığır Besi Yemi Çeşitleri olmak üzere 43 numunedeN 40’ı temiz olup 3 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır.

SVS Tic. Ltd.’e ait ithal armut(S:M), Nuri Ersoy’a ait ithal nar ve ORC Foods Ltd.’e ait ithal erik numunesinde yapılan Laboratuvar analizi neticesinde limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır .SVS Tic. Ltd.’e ait ithal armut(S:M) ve Nuri Ersoy’a ait ithal nar MENŞEİNE İADE edilmiştir. ORC Foods Ltd.’e ait ithal erik ise İMHA edilmiştir.

Yerli ürünlerden Salatalık, Domates, Fasulye, Kavun, Çilek, Kereviz, Enginar, İstiridye Mantar,Biber çeşitleri, Pırasa, Valencia Portakal, Taze Bakla, Marul çeşitleri, Mor Lahana, Kabak ve Bulgur olmak üzere 63 numuneden 62’si temiz olup 1 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır.

Aydınköy’de kapya biber üretimi yapan Kemal Selim Doran’ın (3.Alım) ürününden alınan numunede limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürün İMHA edilmiştir.