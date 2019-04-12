Kıbrıs

1 yerli 3 ithal üründe limit üstü kalıntı

12 Nisan 2019
meyve

Tarım Dairesi 5 – 11 Nisan 2019 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal ürünlerden:  Mısır(Yemlik), Şeftali, Nektarin, Greyfurt, Yeşil Acı Biber, Çeri Domates, Armut Çeşitleri, Elma Çesitleri, Ayva, Erik, Çilek, Yeşil Cin Biber, Nar, Royal Süt 19 Yemi, Beş Yem Manolya Besi Yemi, Royal Besi 14 Yemi, Sığır Süt Yemi Çeşitleri,  Koyun Süt Yemi, Sığır Besi Yemi Çeşitleri olmak üzere 43 numunedeN 40’ı temiz olup 3 numunede limit üstü ilaç  kalıntısına rastlanmıştır.

SVS Tic. Ltd.’e ait ithal armut(S:M), Nuri Ersoy’a ait ithal nar ve ORC Foods Ltd.’e ait ithal  erik numunesinde yapılan Laboratuvar analizi neticesinde  limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır .SVS Tic. Ltd.’e ait ithal armut(S:M) ve Nuri Ersoy’a ait ithal nar  MENŞEİNE İADE edilmiştir. ORC Foods Ltd.’e ait ithal  erik ise İMHA edilmiştir.

Yerli ürünlerden Salatalık, Domates, Fasulye, Kavun, Çilek, Kereviz, Enginar, İstiridye Mantar,Biber çeşitleri, Pırasa, Valencia Portakal, Taze Bakla, Marul çeşitleri, Mor Lahana, Kabak ve Bulgur olmak üzere 63 numuneden 62’si temiz olup 1 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır.

Aydınköy’de kapya biber üretimi yapan Kemal Selim Doran’ın (3.Alım) ürününden  alınan numunede limit üstü ilaç  kalıntısı çıkmasından dolayı ürün İMHA edilmiştir.

 

Etiketler


İlgili Makaleler

Cemal Özyiğit

Özyiğit, TRT 23 Nisan Çocuk Festivali’nde KKTC’yi temsil edecek ekibi kabul etti

12 Nisan 2019
MAHKUM

LTB’nin sunduğu 6. KAFF’de mahkumlara film gösterildi

12 Nisan 2019
israil

İsrail’in Ay’a insansız uzay aracı indirme girişimi başarısız oldu

12 Nisan 2019
Ercan Havalimanı

Başçeri, Ercan Havalimanı’nda yeni terminal inşaatını inceledi

12 Nisan 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı