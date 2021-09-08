1 Milyon 50 Bin TL’lik büyük ikramiye çekilişi gerçekleştirildi

Piyangolar Birimi tarafından yapılan herkesin heyecanla beklediği 1 Milyon 50 Bin TL’lik çekiliş bu akşam yeni makineler ile birlikte gerçekleşti.

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 1 Milyon 50 Bin TL’lik büyük ikramiye 43025 numaralı bilete isabet etti. Talihli bilet, Gazimağusa bayilerimizden Önay Solak tarafından satıldı.

Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 18 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Büyük ikramiyenin 350 Bin TL olarak belirlendiği çekilişin bilet fiyatı 20 TL olarak, 9 Eylül 2021 itibarıyla satışa sunulacaktır.

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