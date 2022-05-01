1 Mayıs “Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü” etkinliklerle kutlandı

1 Mayıs “Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü” bugün etkinliklerle kutlanıyor.

Lefkoşa’da bazı sivil toplum örgütleri, parti ve sendikalar Kuğulu Park’ta toplanıp, Sarayönü’ne yürüdü. Burada düzenlenen mitingde DEV-İŞ Başkanı Koral Aşam 1 Mayıs konuşmasını yaptıktan sonra Ledra Palace’dan Kıbrıslı Rum örgütlerle buluşup, ortak etkinliğin düzenlenen Taksim Sahası’na gidildi.

Ara bölgedeki iki toplumlu etkinlikte PEO ve DEV-İŞ tarafından hazırlanan Ortak Deklarasyonu Türkçe ve Rumca olarak okundu ve iki toplumlu koro sahne aldı.

Yürüyüşe, Kuzey ve Güney Kıbrıs’ta Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ), Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Belediye Emekçileri Sendikası (BES), Kooperatif Görevlileri Sendikası (KOOP-SEN), Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN) ve bazı dernek, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

AŞAM

Dev-İş Başkanı Koral Aşam konuşmasında, 1 Mayıs’ın dünyanın her yerinde milyonlarca işçinin, emekçinin, emperyalistlere ve uluslararası tekellere karşı savaşsız, sömürüsüz, insanca yaşanacak bir dünya özlemiyle tek bir yumruk, tek bir ses halinde birleştiği ortak mücadele ve dayanışma günü olduğunu söyledi.

1925 yılında Fukasa madeninde çalışırken ölen ve ayni mezara gömülen Kıbrıslı Türk, Kıbrıslı Rum maden işçilerinin anılarını yaşatmak için bir arada olduklarını dile getiren Aşam, 1948 yılında CMC madeninde iki bin Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk işçinin canları pahasına dört ay 4 gün süren şanlı direnişini de selamladıklarını belirtti.

Aşam ayrıca 1958’de Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum emekçilerin ortak 1 Mayısı kutlamasından sonra faşist katiller tarafından katledilen, tehdit edilen, baskıya uğrayan işçi önderlerini bir kez daha anmak için bir arada olduklarını kaydetti.

Koral Aşam, “Bugün kalbimiz Ukrayna’da, Türkiye’de, Yunanistan’da, Amerika’da, Asya’da, Afrika’da, Latin Amerika’da, Uzak Doğu’da dünyanın dört bir yanında emperyalist ve Neo Liberal saldırılara karşı direnen tüm dünya işçileri ile birlikte atıyor” dedi.

Aşam, dünyada ve bölgede tüm kirli savaşları bir kez daha lanetlerken, 1 Mayıs emeğin dayanışma gününde, ezilen dünya haklarına dayanışmayı bir kez daha ifade etti.

İş cinayetlerinde kaybedilen işçi sayısının her geçen gün artarken, taşeron denilen kölelik sisteminin devlet eliyle yürütüldüğünü, özel sektörde sendikalaşmanın önünde engellerin hala durduğunu dile getiren Aşam, bütün bu adaletsizliklere, haksızlıklara, sömürüye karşı hep birlikte karşı çıkılması gerektiğini belirtti.

Kıbrıs’ın Kuzeyinde dayatılan ekonomik paketler ve politikaların gittikçe şiddetlendiğini söyleyen Aşam, şöyle devam etti:

“Toplumsal irademizden, sendikal haklarımıza kadar, taş taş üstünde bırakmak istemeyen bu zihniyet, yıllar içinde emekle, özveriyle, mücadeleyle oluşturulan örgütlü yapıyı dağıtmak, bağımlılığı, biat kültürünü normalleştirmek ve yalnızca kendi stratejik çıkarları doğrultusunda bizleri rehin tutarak toprak bekçiliği rolünden kurtulmamızı engellemeyi amaçlamaktadır.”

Sınıf sendikacılığına inanan sendikalar olarak bu politikalara karşı sonuna kadar direneceklerini dile getiren Aşam, bu politikaların emekçilere nelere mal olacağını çok iyi bildiklerini kaydetti.

Aşam sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Bizler, bölgede yabancıların değil, Kıbrıslıların çıkarına hizmet edecek bir çözüme en kısa sürede ulaşabilmemiz için bugüne kadar üzerinde anlaşmaya varılmış BM parametreleri, ilkeleri ve belgeleri temelinde bir çözüm öneriyoruz. Bu önerinin de net olduğu çok açık ortadadır. Birleşmiş Milletlerin ilgili kararlarında belirtildiği şekli ile iki toplumun siyasi eşitliğinin, tek egemenliğin, tek vatandaşlığın, tek uluslararası kimliğin olacağı, iki bölgeli iki toplumlu Birleşik Federal bir Kıbrıs’tır. 1 Mayıs mücadele günüdür. 1 Mayıs dayanışma günüdür. 1 Mayıs birlik olma günüdür. 1 Mayıs Kıbrıs’ta yaşayan tüm insanların ortak vatanı yaratma mücadelesinin yükseltildiği gündür. 1 Mayıs emperyalizme ve Neo Liberal anlayışlara karşı direnme günüdür. 1 Mayıs savaşsız ve sömürüsüz bir dünya umudunu yükseltme günüdür.”

ORTAK DEKLARASYON

PEO ve DEV-İŞ tarafından hazırlanıp, ara bölgedeki iki toplumlu etkinlikte okunan ortak deklarasyon şöyle:

“Kıbrıs’ın emekçileri olarak dünya çapında emekçilerinin mücadele ve dayanışma günü olan İşçi 1 Mayıs’ını bu yıl da kutlamaktayız. Fedakârlıklarıyla dünya işçi sınıfının mücadele sembolü olan Şikago isyanının öncü kahramanlarını işçi sınıfı için bu önemli günde saygıyla anmaktayız. Onların vizyonları yıllardır canlı kalmaya ve dünyanın dört bir yanında emekçileri birleştirmeye devam etmektedir.

Sınıf dayanışması ve enternasyonalizm ruhuyla verdikleri zorlu sınıf mücadeleleriyle Kıbrıs işçi sınıfının temel kazanımlarını elde eden yurdumuzun işçi hareketinin Kıbrıslırum ve Kıbrıslıtürk öncülerini saygıyla anmaktayız.

Üretilen servetin büyük olmasına ve teknolojinin ilerlemesine rağmen sosyal eşitsizlikler daha da yoğun hale gelmekte, yüksek fiyatlar ve pahalılık çalışanların hayatlarını daha da kötüleştirmekte ve milyarlarca insan işsizlik, güvencesizlik ve yoksulluğa karşı hayatta kalabilme mücadelesi vermektedir.

Son dönemde insanlık Ukrayna’da yaşanan dramatik gelişmeleri, felaketi ve insanların hayatlarını kaybetmesini kaygıyla izlemektedir. Silahlanmanın tırmandırılması ve askeri harcamaların arttırılması çözüm değildir, tam aksine durumu karmaşıklaştırmakta ve dünya barışını tehlikeye atmaktadır.

NATO ile müttefiklerinin emperyalist planlarının sonuçlarını neredeyse yarım asırdır yaşayan Kıbrıslı emekçiler, savaşın acılarını yaşayan halklarla dayanışmalarını ifade etmekte, uluslararası hukuk ihlallerini kınamakta, savaşın bir an önce durdurulmasını ve Rusya ordularının Ukrayna topraklarından çekilmesini talep etmektedir.

İşçi sınıfı açısından önemli bir kongre olan Dünya Sendikalar Federasyonu’nun 18. Kongresi pandemi ve savaşın yol açtığı yeni ve zor koşullarda 6-7-8 Mayıs’ta gerçekleştirilecektir.

İnsanın insan tarafından sömürüsünün olmayacağı, barışın hâkim olacağı bir toplum için emekçilerin mücadelelerinin ön saflarında yer alarak, neoliberalizmin saldırılarına karşı direnen uluslararası sendikal güç Dünya Sendikalar Federasyonu’nu güçlendirmeye yönelik çabaları Kıbrıs’taki üye örgütleri olarak desteklemeye devam edeceğiz.

Bu ortak açıklamamızla da taksimle asla uzlaşmayacağımız mesajını veriyor, barışın hâkim olması ve vatanımızın yeniden birleşmesi için ortak mücadelemize devam etme kararlılığımızı yineliyoruz.

Kıbrıs sorununa BM kararlarında belirtildiği şekilde siyasi eşitliğin, tek egemenliğin, tek vatandaşlığın ve tek uluslararası kimliğin olacağı iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyon çerçevesinde adil ve karşılıklı olarak kabul edilebilir bir çözüm için!

Hamilerin ve vasilerin olmayacağı, askersizleştirilmiş ve bağımsız bir devlet için!

Kıbrıs sorununun çözümü için görüşmeler Crans Montana’da kaldıkları yerden mümkün olan en kısa zamanda yeniden başlamalıdır, çünkü diyaloğun yokluğu ve yeni oldubittilerin yaratılması ülkemizin nihai bölünmesine yol açmaktadır.

Kıbrıs sorununun çözümü ve ülkemizin yeniden birleşmesi ile Kıbrıslırum ve Kıbrıslıtürk emekçiler olarak, birleşik bir çalışma ilişkileri sistemi ve herkes için birleşik çalışma koşullarıyla birleşik bir ekonomi çerçevesinde barış ve güvenlik koşullarında ortak mücadelelerimizi sürdüreceğiz.

Öncü Kıbrıslıtürk ve Kıbrıslırum sendikacıların bize emanet ettiği emekçilerin haklarını ve kazanımlarını, sosyal hakları ve kazanımları savunmak ve genişletmek için, savaşlara karşı barış ve sosyal adalet için mücadeleyi birlikte sürdürüyoruz”