1 kişi hafif yaralandı

Lefkoşa’da dün akşam meydana gelen kazada 53 yaşındaki Abdülbaki Sayılı hafif yaralandı.

Polis basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre dün saat 19.00 sıralarında, Lefkoşa’da Dr Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, Atilay Özok (E-17), yönetimindeki KF 445 plakalı araç ile doğu istikametinden gelip Fuar kavşağına geldiği zaman anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden sağa Yakın Doğu Bulvarına dönüşe geçtiği sırada o esnada cadde üzerinde karşı istikametten gelmekte olan Bayram Saylık (E-27) yönetimindeki KB 498 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan KB 498 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Abdülbaki Sayılı (E-53) Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.