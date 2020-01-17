Ekonomi

1 ithal, 2 yerli üründe limit üstü kalıntı tespit edildi

17 Ocak 2020
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Tarım Dairesi 10– 16 Ocak tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ürünlerin 1’inde yerli ürünlerin ise 2’sinde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.

Tarım Dairesi tarafından yapılan açıklamaya göre ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar, Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edildi.

İthal ürünlerden 34 numuneden 33 numunenin temiz olduğu tespit edilirken, 1 üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.

İthal ürünlerden Halil Kasap Pazarlama’ya ait cennet meyvesinde, Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden, firmanın isteği üzerine ürünler imha edilecek.

Yerli ürünlerden ise 24 numuneden 22 numunenin temiz olduğu tespit edildi; 2 üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.

Yerli ürünlerden Gazimağusa sakinlerinden Elif Yılmaz Karalar’a ait maydonozda, Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürün imhası yapılacak.

Yine Elif Yılmaz Karalar’a ait pazıda da Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürün imha edilecek.



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