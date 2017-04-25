UFÜ portakal ve çilek şenliği gerçekleştirildi

Uluslararası Final Üniversitesi Portakal ve Çilek Şenliği gerçekleştirildi. Etkinlik çerçevesinde üniversite öğretim görevlileri, personeli ve öğrencileriyle Gaziveren’e narenciye bahçelerine gidildi, ardından Yeşilırmak piknik alanında öğle yemeği yenildi ve son olarak yine Yeşilırmak’ta çilek bahçelerine gidilerek çilek toplandı. Eğlenceli dakikaların yaşandığı etkinlikte öğrenciler keyiflerince eğlendi.

“GEZİ PROGRAMI RENKLİ GEÇTİ”

Uluslararası Final Üniversitesi tarafından, gerek üniversitede öğrenim gören öğrencilerin sınav haftasının ardından stres atması, gerekse yabancı öğrencilerin KKTC’ni ve kültürünü daha iyi tanıması amacıyla, Gaziveren ve Yeşilırmak’a gezi düzenlendi. “Portakal ve Çilek Şenliği” adı verilen gezinin ilk durağı olan Gaziveren’de yer alan portakal bahçelerinde öğrenciler doğayla iç içe vakit geçirdi, portakal ve mandalina toplama imkanı buldu. Ardından, gidilen Yeşilırmak’ta öğle molası verildi. Dillirga Piknik Alanı’nda denizin hemen yanı başında yemeklerini yiyen öğrenciler, kendi kültürlerine ait müzikler eşliğinde danslar sergiledi. Gezinin son durağı ise Yeşilırmak’taki çilek bahçeleri oldu, geziye katılanlar kendi elleriyle bahçeden çilek topladı.