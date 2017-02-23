UFÜ, Libya’daki bir üniversite ile işbirliğine gidiyor

Uluslararası Final Üniversitesi ile Libya’da eğitim veren Misurata Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Final Üniversitesi’nden yapılan açıklamaya göre, protokol turizm ve mühendislik konuları başta olmak üzere akademik ve kültürel işbirliğini hedefliyor.

Libya’da, devlet üniversitesi Misurata Üniversitesi’nde imzalanan protokole Uluslararası Final Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak ve Misurata Üniversitesi Başkanı Prof. Dr. Altaher M. Alhubge imza koydu.

İmza töreninde iki üniversitenin işbirliği çerçevesinde ilk olarak, Misurata Ünviersitesi tarafından kısa bir süre sonra mühendislik alanında gerçekleştireceği konferansa katkı koyması da kararlaştırıldı.

Öte yandan, eylül ayında Uluslararası Final Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek “IEEE 9. Uluslararası Sayısal Zeka ve İletişim Ağları Konferansı”na Misurata Üniversitesi’nden akademisyenlerin de katılması konusunda fikir birliğine varıldı.

İmza töreninde konuşan Rektör Öztoprak, uluslararası bir üniversite olma hedefiyle yola çıkan Uluslararası Final Üniversitesi’nin dünyanın çeşitli ülkelerinden üniversitelerle gerçekleştirdiği işbirliklerinin önemli olduğunu söyledi.

Öztoprak, Libya’nın köklü üniversitelerinden biri olan Misurata Üniversitesi ile imzaladıkları protokolün iki üniversitenin eğitim görevlileri ve öğrencilerine katkı sağlayacağını da kaydetti.

Misurata Üniversitesi’yle imzalanan protokol, öğrencilerin eğitim ve araştırma amaçlı değişimi, karşılıklı kısa dönem programlar, öğretim ve araştırma için akademik personel değişimi yanında araştırma projeleri ve yayınlarda işbirliği, ortak seminerler, konferanslar, diğer bilimsel etkinliklerin düzenlenmesi ve ortak kültürel etkinlikler düzenlenmesini içeriyor.