Şansal için AB müdahalesi istediler

AKEL’in Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili, Avrupa Birleşik Sol Partisi Başkan Yardımcısı Neoklis Silikiotis, Avrupa Komisyonu’na Barbaros Şansal ile ilgili bir mektup gönderdi.

Fileleftheros gazetesi, Silikiotis’in “Türkiye’deki insan hakları ihlalleriyle faşist ve ırkçı davranışların güçlenmesi konularını” Avrupa Komisyonu’nun gündemine getirdiğini yazdı.

Habere göre, Silikiotis, Avrupa Komisyonu’na gönderdiği mektupta, Türk modacı Barbaros Şansal’ın “keyfi bir şekilde” tutuklanmasıyla ilgili bilgiler verdi.

Yeni yıl arifesinde Şansal’ın sosyal paylaşım ağına, Kıbrıs’ta kuzey ile güney arasındaki saat farkını ve Türkiye’yi eleştirdiği bir video yüklediğini anlatan Silikiotis, Şansal’ın Türkiye’ye döndüğünde, Atatürk Havaalanı’nda polis tarafından tutuklandığını, öncesinde ise 8 kişi tarafından saldırı ve hakarete uğradığını belirtti.

Silikiotis’in, insan hakları ve bilhassa ifade özgürlüğüne saygı duyması için Türkiye’ye baskı uygulama yönünde AB’nin nasıl bir önlem almaya niyetli olduğuna dair bir soru yönelttiği kaydedildi.

Silikiotis ayrıca Barbaros Şansal’ın derhal serbest bırakılmasının sağlanması için nasıl eylemlerde bulunulacağını sordu.