22 Şubat 2017

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NASA’dan çok önemli keşif açıklaması

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NASA’dan çok önemli keşif açıklaması
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NASA, Güneş Sistemi dışında keşfedilen gezegenler için bugün önemli bir basın toplantısı gerçekleştirileceğini açıkladı.

  • Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, “güneş sistemi dışı keşifler” için bugün önemli bir basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.
  • NASA tarafından yayınlanan açıklamada, Güneş dışındaki yıldızların yörüngesinde dolaşan exoplanetler (Güneş dışı gezegen) hakkında önemli bilgilerin kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi.
  • Açıklanacak bilgi hakkında detay paylaşılmadı.
  • Exoplanetlerin keşfinin evrende dünya dışı canlı varlıkların keşfi için önemli bir temel oluşturabileceği düşünülüyor.
  • Keşfedilen çok sayıda yeni gezegen içerisinde Dünya benzeri gezegenlerin de var olabileceği tahmin ediliyor.
  • New York’da gerçekleştirilecek basın toplantısı, NASA’nın internet sitesinden canlı yayınlanacak.
  • Basın toplantısında dünya çapında çok sayıda astronomi ve uzay bilimcisinin bulunacağı ifade edilmekte.

    Twitter kullanıcıları #askNasa hashtag’i üzerinden uzmanlara sorularını yöneltebilecek.

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