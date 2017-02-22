NASA’dan çok önemli keşif açıklaması

NASA, Güneş Sistemi dışında keşfedilen gezegenler için bugün önemli bir basın toplantısı gerçekleştirileceğini açıkladı.
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Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, “güneş sistemi dışı keşifler” için bugün önemli bir basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.
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NASA tarafından yayınlanan açıklamada, Güneş dışındaki yıldızların yörüngesinde dolaşan exoplanetler (Güneş dışı gezegen) hakkında önemli bilgilerin kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi.
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Açıklanacak bilgi hakkında detay paylaşılmadı.
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Exoplanetlerin keşfinin evrende dünya dışı canlı varlıkların keşfi için önemli bir temel oluşturabileceği düşünülüyor.
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Keşfedilen çok sayıda yeni gezegen içerisinde Dünya benzeri gezegenlerin de var olabileceği tahmin ediliyor.
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New York’da gerçekleştirilecek basın toplantısı, NASA’nın internet sitesinden canlı yayınlanacak.
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Basın toplantısında dünya çapında çok sayıda astronomi ve uzay bilimcisinin bulunacağı ifade edilmekte.
Twitter kullanıcıları #askNasa hashtag’i üzerinden uzmanlara sorularını yöneltebilecek.
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