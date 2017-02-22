NASA’dan çok önemli keşif açıklaması

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, “güneş sistemi dışı keşifler” için bugün önemli bir basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.

Exoplanetlerin keşfinin evrende dünya dışı canlı varlıkların keşfi için önemli bir temel oluşturabileceği düşünülüyor.

Keşfedilen çok sayıda yeni gezegen içerisinde Dünya benzeri gezegenlerin de var olabileceği tahmin ediliyor.