16 Ocak 2017

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Macar güzelden şoke eden ‘Trump’ iddiası

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Macar güzelden şoke eden ‘Trump’ iddiası
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Macaristan güzelinden 20 Ocak’ta 45. ABD Başkanı olarak Beyaz Saray’a çıkacak Trump’a şok suçlama…

ABD’de 20 Ocak’ta başkanlık koltuğunu Barack Obama’dan devralacak olan Donald Trump’ın seks kasetlerinin Rusya’nın elinde olduğu iddia edilmişti.
2013’te düzenlenen Dünya Güzellik Yarışması’nı izlemek için Rusya’nın başkenti Moskova’da bulunan Sarka, Donald Trump’ın kendisine yarışma sonrasında ahlaksız teklif götürdüğünü öne sürdü.Macaristan eski güzeli Kata Sarka (30)  bu iddiaları doğrular nitelikte açıklamalarda bulundu.

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Koruma ordusuyla Trump’ın yanına geldiğini söyleyen Sarka, “Elimi tuttu beni kendine çekti ve ‘kimsin sen?’ diye sordu. Ben de heyecanlandığım için o sırada sadece Macaristan diyebildim. Daha sonra benim kaldığım oteli ve oda numaramı sordu. Ancak Trump benim tipim olmadığından dolayı bu teklifi reddettim” diye konuştu.

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Havadis Gazetesi

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