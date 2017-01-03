03 Ocak 2017

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Kıbrıs

Liderler yarın görüşecek

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Liderler yarın görüşecek
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde yarın bir araya gelecek.

Ara bölgede yer alacak görüşme saat 10.30’da başlayacak.

MÜZAKERE HEYETLERİ TOPLANDI

Bu arada yarınki liderler görüşmesi öncesinde Kıbrıs Türk ve Rum müzakere heyetleri, bu sabah saat 10.00’da ara bölgede bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, müzakere heyetlerinin bugünkü görüşmelerinin ana gündemini toprak, mülkiyet ve AB konuları oluşturuyor.

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Havadis Gazetesi

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