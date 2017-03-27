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27 Mart 2017

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Kıbrıs

KTAMS’ın TAK’daki eylemleri devam ediyor

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KTAMS’ın TAK’daki eylemleri devam ediyor
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Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Türk Ajansı Kıbrıs’ta (TAK) derece terfileriyle ilgili yaşanan sıkıntılara çözüm üretilmemesi nedeniyle Rum Basın Özetleri Birimi’nde yarın tam gün grev yapacağını açıkladı.

KTAMS, yarın ayrıca saat 10.00’da TAK önünde konu hakkında ve bundan sonra yükseltilmesi kararlaştırılan sendikal mücadeleyle ilgili basın açıklaması yapacak.

Sendikaya üye TAK çalışanları, terfilere onay verilmemesi nedeniyle, bir süre önce 1 saatlik uyarı grevi ve Başbakanlık önünde kalem bırakma eylemi gerçekleştirmişti. Sendika daha sonra tam gün grev yapıp, Meclis’te kalem bırakmıştı.

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