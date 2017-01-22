“Karar kağıt üzerinde kalmasın”

Lefke’deki sivil toplum örgütleri “İlçe olmanın gereklerini yerine getirme” konusunda merkezi hükümeti uyardı

Gürsel KARAGÖZLÜ

Lefke’nin 6 ilçe olması bölge halkı tarafından sevinçle karşılanırken, beklentileri de arttırdı. Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya ve sivil toplum örgütleri ile vatandaşlar, Lefke için beklentilerini dile getirdi, bölgedeki eksiklikleri dile getirdi, yatırım noktasında görüş ve önerilerini açıkladı.

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Lefke’nin 6’ncı ilçe olması yönündeki kararın henüz 1 ay önce alındığına vurgu yaparak, bir anda ilçedeki tüm eksikliklerin tamamlanıp, yatırım cenneti haline dönüştürülmesi gibi bir beklentide olmadıklarını ancak, şu aşamada mevcut binaların tadil edilip halkın hizmetine açılabileceğini, ihtiyaç dahilinde olan yeni binaların inşaatlarına da başlanabileceğini kaydetti. 2017 bütçesinde Lefke’nin yer almadığının da altını çizen Kaya, 2018 yılı bütçesinde Lefke için ayrı bir bütçe yapılması yönünde şimdiden çalışma yapılması gerektiğini belirtti.

Sivil Toplum Örgütleri Koordinatörü Teoman Oktay, bölge halkına “hemen ümitsizliğe kapılmayın” çağrısında bulunarak, Lefke’de yapılması gereken yatırımların sırasıyla yapılacağını ve birkaç yıl içerisinde bir ilçede olması gereken tüm dairelerin Lefke’de faaliyete geçirileceğini belirtti.

Lefke Muhtarı Turgay Özersoy, Lefke’de şuan için yapılması gereken ilk işin mevcut dairelerin bir an önce hizmete açılması olduğunu söyledi.

Lefke Turizm Derneği Başkanı Hasan Karlıtaş ve Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Tamer Dayıoğlu ise ilçeye öncelikle kaymakam atanmasını istediklerini hemen akabinde de dairelerin personel ve kaliteli hizmet verebilecek şekilde güçlendirilip düzenlenmesi gerektiğini ifade etti. Bölge halkından bazı vatandaşlar da benzer önerilerde bulunurken bazı vatandaşlar, karamsar konuştu, Lefke’de hiçbirşeyin değişmeyeceğini, hiçbir yatırım yapılmayacağını, kararın sadece kağıt üzerinde kalacağını savundu.

Kaya: Zamana ihtiyaç var

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Lefke’nin 6’ncı ilçe olması yönündeki kararın henüz 1 ay önce alındığına vurgu yaparak, bir anda ilçedeki tüm eksikliklerin tamamlanıp, yatırım cenneti haline dönüştürülmesi gibi bir beklentide olmadıklarını ancak bu aşamada bazı girişimlerin de yapıldığını kaydetti.

Kaya, Başbakanlığın görevlendirmesi ile bölgede mevcut fiziki yapıların kontrolünün yapılmakta olduğunu, bazı bakanlıkların bölgede atıl durumda olan devlet binalarında keşif yaptığını söyledi.

Aziz Kaya, mahkemeler binasının tadil edilmesi ve kaza mahkemesi durumuna getirilmesi için de bazı çalışmalar olduğunu yine Polis Karakolu’nda bazı gelişmeler olduğunu kaydetti.

Kaya, “İlçe kararının üzerinden 1 ay gibi bir zaman geçti. Hemen tüm dairelerin tam anlamı ile işlev kazanması, yeni binaların inşa edilmesini beklememekteyiz. Şuan için beklentimiz; mevcut binaların tadil edilmesini ve hizmete açılmasıdır. Öte yandan mevcut binalar tüm resmi dairelerin konuşlanması için yeterli değildir bu bakımdan yeni binaların inşa edilmesi gereklidir. 2017 bütçesine Lefke için bütçe konmadı, ancak 2018 bütçesinde Lefke için ayrı bir bütçe yapılması yönünde şimdiden gereken çalışmalar başlatılmalıdır” diye konuştu.

Oktay: Ümitsizliğe kapılmamak gerek

Sivil Toplum Örgütleri Koordinatörü Teoman Oktay, Lefke’de yapılması gereken yatırımların sırasıyla yapılacağını ve birkaç yıl içerisinde bir ilçede olması gereken tüm dairelerin Lefke’de faaliyete geçirileceğini belirtti.