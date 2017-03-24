Instagram’da ‘hassas içerik’ dönemi

Instagram yeni bir tartışmanın konusu olmaya aday değişikliğe gidiyor.

Halihazırda varolan politikalarına uymayan görselleri kaldıran Instagram bazı kullanıcıları rahatsız eden ama şirketin sınırlarıyla çelişmeyen içerikler için yeni bir güncelleme yapacak.

Instagram filtelerine takılmayan fotoğraflar ve videolar kullanıcılardan gelen tepkiye göre bulanıklaştırılacak.

Kullanıcılar bu fotoğrafları görebilecek ama öncelikle hassas içerik uyarısıyla karşılaşacaklar.

Eğer fotoğrafı ya da videoyu görmek isterlerse görseli tıklamaları gerekecek.

Instagram hassas içerik için kaç kullanıcıdan tepki gelmesi gerektiğini ya da arkada nasıl bir algoritmanın çalıştığını açıklamadı.

Şirket böylece “şaşırtıcı ve rahatsız edici” kullanım deneyimini azaltmayı amaçladığını belirtti.

Bu yolla spam olarak adlandırılan içeriklerin kullanıcılardan daha fazla uzak tutulacağı da hesaplanıyor.