20 Şubat 2017

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Kıbrıs

‘İlerici Öğretmen’ adıyla manifestolarını açıkladı

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‘İlerici Öğretmen’ adıyla manifestolarını açıkladı
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Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nın 18 Mart’ta gerçekleştirilecek Genel Kurul Toplantısı çerçevesinde sendika idari organlarına aday olacağını açıklayan bir grup öğretmen, “İlerici Öğretmen” adıyla manifestolarını açıkladı.

Manifesto, KTOEÖS önünde saat 14.30’da düzenlenen basın toplantısında okundu.

“İlerici Öğretmen” grubunun anlayışı, ilkeleri ve hedeflerinin belirtildiği manifesto, “İlerici Öğretmen” adına Yağmur Erdoğa ve Savaş Oğul tarafından okundu.

“İlerici Öğretmen” grubunun, hiçbir kurum kuruluş, siyasi parti veya belli bir grubun sendikası değil, tüm öğretmenlerin sözcüsü olacak şekilde bağımsız bir sendika olarak faaliyetleri yürüteceği vurgulandı.

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