Hükümetten sendikalara yasal önlem

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda, “Öğretmenler Değişiklik Yasa Önerisinin” komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere oyçokluğuyla kabul edildi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün saat 10.30’da Meclis Başkanı Sibel Siber başkanlığında toplandı.

İlk olarak öneri sahipleri adına DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi gündeminde bulunan “Öğretmenler Değişiklik Yasa Önerisinin” komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi görüşüldü.

Öğretmenlerin bağlı bulundukları en çok üyeye sahip iki sendikanın her birinin yetkili organlarınca atanacak üç yöneticisine görevleri süresince ödenekli izin verilmesi, öğretmenlik hizmeti vermek üzere istihdam edilen bu kişilerin mesleklerini icra etmelerine engel olmakta ve eğitim öğretim faaliyet ve hizmetlerinin aksamaması için bu kişilerin görevini yapmak üzere yeni istihdamlar yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Bu durum kamu maliyesine de ek yük getirmektedir. Bu Yasa önerisi bu sakıncaların ortadan kaldırılması amacıyla hazırlanmıştır.

KALYONCU

CTP milletvekili Ömer Kalyoncu, söz alarak, bu önerinin “intikamcı bir öneri” olduğunu savunarak, bu önerinin sadece öğretmen sendikalarını kapsadığını söyledi. Kalyoncu, “Bu kabul edilebilir bir davranış değil” dedi.

Maliyeye yük getirdiğini söylemenin “tuhaf bir durum” olduğunu ve geçerli bir argüman olmadığını savunan Kalyoncu, çalışanların örgütlenmesini teşvik yerine engellenmesini eleştirdi. Kalyoncu, CTP’nin ret oyu vereceğini söyledi.

ANGOLEMLİ

TDP milletvekili Hüseyin Angolemli, sendikal hakların uzun süreçler sonunda bedel ödenerek alındığını dile getirerek, bu hakların bir anda elden alınmasının bir kavganın işareti olduğunu, iç huzuru da bozacağını iddia etti.

“Öğretmene saldırmak için isteyerek bu öneri getirildi. Önce öğretmeni linç ettirdiler sonra da öğretmenlerin elinden hakkı alacaklar. Yazıklar olsun” diyen Angolemli, hükümetin “baskıcı bir hükümet” olduğunu iddia etti.

Angolemli, “Bunun hesabı size mutlaka sorulacaktır” dedi.

ÖZGÜR

CTP milletvekili Birikim Özgür, hükümetin “müsrif” bir yaklaşımla bütçe kalemlerini harcadığını, hal bu iken siyasi nedenlerle, intikam almak adına mali gerekçeleri öne sürerek bu öneriyi yapmanın doğru olmadığını söyledi.

Özgür, “Bu konuyu ucuz siyasete alet etmekle, halka yazık edersiniz” dedi.

DENKTAŞ

DP Genel Başkanı Başbakan Yardımcısı Maliye Bakanı Serdar Denktaş, sadece öğretmen sendikalarına uygulanmayacağını, Kamu Yasası’nda yapılacak değişiklikle bu durumun tüm sendikaları kapsayacağını belirtti.

Denktaş, öğretmenlerin tarihsel katkısının son derece önemli olduğunu söyledi.

İntikamcı bir anlayışın söz konusu olmadığını, örgütlenmenin profesyonelce yapılmasına olanak sağlayacaklarını dile getiren Denktaş, bunu farklı yönlere çekmenin bambaşka bir konu olduğunu ifade etti.

Denktaş, KTÖS’ün de, öğretmenlerin de bugünlere gelinmesinde önemli rolü olduğunu belirtti.

Hükümetin, sendikal yaşama karşıt bir duruşu olmadığını vurguladı.

ÖZGÜRGÜN

UBP Genel Başkanı, Başbakan Hüseyin Özgürgün, yasa önerisinde görüşlerinin olumlu olduğunu, komitede düzenleme yapılacağını, diğer sendikalarla ilgili düzenlemenin de geleceğini kaydetti.

Sendikacılığın gerekleri dışına çıkan sendikacılar olduğunu, dolayısıyla bunda hükümet ve meclisin sorumluluğu olduğunu söyleyen Özgürgün, “Bazı sendika yönetimleri hadlerini aşmıştır” dedi.

İntikam almanın söz konusu olmadığını, bu konunun uzun zamandır konuşulmakta olduğunu dile getiren Özgürgün, “Bu meclis iradesiyle yapılacak bir düzenlemedir” dedi.

Tezkere oyçokluğuyla kabul edildi.

YASA ÖNERİSİNİN GENEL GEREKÇESİ…

Yasa önerisinin genel gerekçesinde, “Öğretmenlerin bağlı bulundukları en çok üyeye sahip iki sendikanın her birinin yetkili organlarınca atanacak üç yöneticisine görevleri süresince ödenekli izin verilmesinin, öğretmenlik hizmeti vermek üzere istihdam edilen bu kişilerin mesleklerini icra etmelerine engel olduğu ve eğitim öğretim faaliyet ve hizmetlerinin aksamaması için bu kişilerin görevini yapmak üzere yeni istihdamlar yapılmasını zorunlu kıldığı” ifade edilerek , bu durumun kamu maliyesine de ek yük getirdiği ve bu yasa önerisinin, bu sakıncaların ortadan kaldırılması amacıyla hazırlandığı belirtiliyor.

TAK