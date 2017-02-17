17 Şubat 2017

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Hamitköy’de lağım sorunu

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Hamitköy’de lağım sorunu
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Hamitköy halkı yaklaşık bir yıldır çözülmeyen lağım sorunu yüzden isyan etti.

Hamitköy Çukur Sokak’ta yaşayan vatandaşlar yaklaşık bir yıldır lağım sularından şikayetçi. Etrafa mikrop ve pislik saçan lağım sorunun çözülmesi için defalarca Lefkoşa Belediye başkanına gittiklerini belirten vatandaşlar sorunun biran önce çözülmesini istiyor. Bölge halkı, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı’nın konuyla ilgili olarak ihaleye çıkıldığını söylemesine rağmen hiçbir çalışmanın başlatılmadığını ve çocuklarının hasta olmasından korktuklarını ifade ettiler.

Kaynak: Haber Kıbrıs

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