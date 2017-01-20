20 Ocak 2017

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Kıbrıs

Girne’de uyuşturucudan 4 tutuklama

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Girne’de uyuşturucudan 4 tutuklama
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Girne’de polis tarafından yapılan aramalarda uyuşturucu bulundurmaktan 4 kişi tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, Girne’de Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde M.A.’nın (E-30) sorumluluğunda bulunan araçta polis tarafından yapılan aramada; yaklaşık 10 mlgr ağırlığında, M.A’nın üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 100 mlgr ağırlığında “sentetik cannabinoid” türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi.

Aynı  araçta yolcu olarak bulunan M.B.’nin(E-49) üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 4 gram  ağırlığında “sentetik cannabinoid” türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

M.B. ile yine araçta yolcu olarak bulunan R.B.’nin (E-21) birlikte kaldıkları evde yapılan aramada ise yaklaşık 6 gram ağırlığında “sentetik cannabinoid” türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındı.

Söz  konusu  şahıslar ve aynı araçta diğer bir yolcu olan N.İ.(E-31) tutuklandı.

AKIM HIRSIZLIĞI

Çukurova’da, H.S.’nin (E-43) ikametgahında yapılan kontrolde, borcu nedeniyle  ikametgahın elektriği kesik olmasına rağmen 30 Nisan 2015 ile 19 Ocak 2017 tarihleri arasında kaçak elektrik kullandığı tespit edildi. H.S tutuklandı.

YABANCILARI  DOLANDIRDI

Lefkoşa’da, A.U.Ş.(E-31) başka emlak şirketlerine ait olan evlerin kendi sorumluluğunda olduğunu söyleyip Tınotenda Mutomba, Lusher Michelle Chideya ve Wendy Sibongile’e  kiralayacağı beyanında bulunarak toplam 8.700 Sterlin parayı sahtekarlıkla temin etti. A.U.Ş tutuklandı.

ARAÇ YANGINI 

Gönyeli’de Şehit Mustafa Yusuf Hacı Sokak üzerinde park halinde bulunan Cerem Emmioğlu’ na ait aracın motor bölümünde elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı.

Yangıda, aracın ön kaput ve motor kısmı tamamen yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

LEFKOŞA’DA HUZUR OPERASYONU 

Lefkoşa Polis Müdürlüğü sorumluluk sahasında dün akşam asayiş ve trafik operasyonu düzenlendi

Operasyon kapsamında bölgede faaliyet gösteren pansiyonlar, kahvehaneler ve alkollü içki satışı yapan yerlerde yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Kumarhanelerde yapılan kontrollerde ise kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 7 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri kontrollerde ise kontrol edilen 1389 araçtan suç işlediği tespit edilen 309 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi. 6 araç  trafikten men edildi.

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Havadis Gazetesi

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