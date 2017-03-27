Girne Kalesi arkası karanlığa gömüldü

Yaz sezonu yaklaştı ancak turizmin göbeği Girne Kalesi çevresindeki aydınlatma sorunu turizme gölge düşürüyor

Nadire BAHADİ

Yaz ayları yaklaştı turizm sezonunun başlamasına kısa bir süre kaldı. Girne’de turistin uğrak mekanı olan Girne Kalesi çevresindeki aydınlatma sorunu ise bölgedeki güzelliğe gölge düşürür nitelikte.

Girne Kalesi arkasında Yat Limanı’na yürünen bölgede aydınlatma direkleri işlevlerini yitirmiş durumda.

Bölgedeki mevcut aydınlatma direklerinde ampul bulunmadığı gibi bazı aydınlatmalar ise sökülerek yere düştü.

Aydınlatma direkleri, kötü görüntünün yanında gece saatlerinde karanlık nedeni ile suç oranlarının da artmasına neden oluyor.

Güngördü: Acilen düzeltilmesi şart

Polis Genel Müdürlüğü’nün önerisiyle 2015 yılında pilot bölge seçilen Girne’de, PGM’ye bağlı Suç Önleme Hizmetleri Birimi ile kentte çeşitli faaliyetler yürüttüklerini belirten Belediye Başkanı Nidai Güngördü, çalışmalarda bölge sakinlerinden gelen şikayetler doğrultusunda alkol ve uyuşturucu madde bağımlısı gençlerce mesken tutulan ev ve bölgelerde çevre temizliği gerçekleştirildiğini anımsattı.

Bu bölgelerden birinin de Girne Kalesi çevresi olduğunu belirten Güngördü, bölgenin Eski Eserler ve Müzeler Dairesi kontrolünde olduğunu belediyenin sadece yardımcı olduğunu belirtti.

Bölgede yetki karmaşasının soruna yol açtığını belirten Güngördü, önümüzdeki hafta Turizm Bakanlığı ile Girne Belediyesi arasında bir protokol imzalanarak bazı yetkilerin belediyeye devredileceğini kaydetti.

Yaz aylarının yanaştığına dikkat çekerek turizm sezonunun başlamadan bu tür sorunların kısa süre içerisinde giderilmesi gerektiğini belirten Güngördü, protokolün imzalanması ile kısa süre içinde ihaleye gidilip özel bir şirket aracılığı ile düzenlemelerin yapılacağını kaydetti.