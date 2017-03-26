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26 Mart 2017

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“Gençlik iksiri” farelerde işe yaradı, sıra insanlarda

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“Gençlik iksiri” farelerde işe yaradı, sıra insanlarda
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Hollanda, fareler üzerinde test ettiği gençlik iksirini insanlar üzerinde deneme kararı aldı.

Hollanda Erasmus Üniversitesi Tıp Merkezinde geliştirilen ilaç farelerde yaşlanma sürecini geri çevirdi. İlaç şimdi de insanlar üzerinde denenecek.

Fareler üzerinde yapılan testlerde farelerin ömrü beşte bir oranda uzamıştı.

Farelerin tüyleri yeniden çıkmış, karaciğer ve böbrek fonksiyonları düzelmişti.

Kanserli hücreler, yaşlı hücrelerle benzer özellikler taşıdığı için tedavinin, kanser araştırmalarına da katkı sağlayabileceği vurgulanıyor.

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