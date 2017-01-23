Eşekler Ziyamet’e dayandı

Karpaz’ın özgür eşekleri, aç kaldıkça önce Erenköy, şimdi de Ziyamet köyüne indi. Sorunun kökten çözümü için adım atılmıyor

BAKAN YOK: Dipkarpaz Zafer Burnu bölgesinde açlık ve susuzlukla boğuşan eşeklerin bir bölümü önce Erenköy’e şimdi de Ziyamet köyü ovasına indi. Uzun yıllar Dipkarpazlının sorunu olan özgür eşekler, şimdi tüm Karpaz’a yayılıyor

1 MİLYON TL: Dipkarpaz’da özgür eşekleri bir bölgede toplamak, yem, su gibi ihtiyaçlarını karşılamak ve popülasyonlarını düzenlemek için 1 milyon TL harcanarak çakılan bariyerler atıl kaldı. Eşekler halen bir bölgede toplanamadı

ZARAR ÇOK: Dipkarpazlı üreticilerin en büyük düşmanı haline özgür eşekler, aç kaldıkça köylünün arazilerini talan ediyor. Geçmişte bölgeye giden ve zararları tespit eden devletin ziraat mühendisleri de Dipkarpaz’a uğramaz oldu

Nadire BAHADİ

Dipkarpaz’da “eşek” sorununun tarihi neredeyse Kıbrıs müzakereleri kadar eski. 1974 yılında bölgede bırakılan eşleklerin üremesi ile, Dipkarpaz Zafer Burnu bölgesinde doğal bir yaşam alanına sahip özgür eşekler, üreticilerin de en büyük düşmanı.

Dipkarpaz Zafer Burnu’ndan, Dipkarpaz köyüne kadar ulaşan eşekler, bölgede tarımla uğraşan vatandaşların arazilerine ciddi zararlar veriyor.

Zaman zaman su ve yem sıkıntısı yaşayan bölgedeki özgür eşekler, aç kaldıkça köye doğru ilerliyor. Yıllardır bir bölgede toplanmaları, üreticiye zarar vermelerinin önlenmesi, aç kalmalarının önüne geçilmesi gibi projeler başlatılsa da, sonuçsuz kalıyor.

Bölge milletvekili Hamit Bakırcı’nın Çevre Bakanı olduğu kısa dönemde başlayan, Hakan Dinçyürek’in bakanlığı döneminde tamamlanan 7 kilometrekarelik bir alan bariyerlerle çevrilmişti.

Buna rağmen, Dipkarpazlı üreticiler eşeklerin tarlalarını talan etmesinden kurtulamadı. Sürü halinde gezen eşekler, girdikleri tarlalarda vatandaşın malına ciddi zararlar veriyor.

Bekçi kalmadı

Dipkarpazlı üreticileri eşek zararlarından korumak için görevlendirilen “eşek bekçileri” de artık yok. Ödemelerindeki sıkıntılar nedeniyle kamudaki fonlar üzerinden istihdam edilen bekçiler durduruldu.

Aralarında 10- 12 yıllık bekçilerin de bulunduğu Dipkarpazlı vatandaşlar, kendi sayelerinde üreticinin korunduğunu belirtti.

Zararlar ödenmedi

Geçtiğimiz yıllarda üreticiye zaman zaman ödenen “eşek zararları” da artık gündemden kalktı. Vatandaşın tarlası talan olsa da, hakkını arayacağı bir yer yok.

Genel tarım Sigortası, geçtiğimiz yıllarda vatandaşın tarlasına eşekler tarafından verilen zararları öderken, bu uygulama şimdi gündemde değil.

Geçtiğimiz yıllarda ziraat mühendisleri bölgeye gelip, müracaatı bulunan vatandaşların tarlasındaki hasarı tespit ediyordu. 2 yıldır, ödeme olmadığı için, vatandaşlar tespit de yapılmadığının altını çizdi.

Başının çaresine bakıyor

Dipkarpaz’da geçimini tarımla sağlayan vatandaşlar, ceplerinden para ödeyerek, tarlalarının etrafını dikenli telle kesmek zorunda kalıyor.

Uygulanan yöntem, zaman zaman eşeklerin yaralanmasına neden olsa da, vatandaşa başka çare kalmadı. 1 milyon TL ödenerek uygulamaya konulan bariyer sistemi ise, eşekler içeriye konmadığı için çürümeye terk edildi.

“Eşek sütü satacağız…”

Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, “Eşek sütü satarak, Dipkarpaz halkını kalkındıracağız” demişti.

Coşkun, tepkiyle dolu bu sözlerinde, Dipkarpaz halkının mağduriyetini gündeme taşıma amacını da anlatmıştı.

Aradan geçen sürede, 1 milyon TL harcanarak oluşturulan bariyerler içerisinde henüz eşek yok. Bölgede salma gezmeye devam eden eşekler, ekim işlemlerini tamamlayan ve bereketli yağmurlarla yeşeren Dipkarpazlı üreticiye ait tarlaların en büyük düşmanı olmaya devam ediyor.