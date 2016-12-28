Elli Euro için uyuşturucu taşıdı

Güney’den KKTC’ye uyuşturucu kuryeliği yapmakla suçlanan RMMO askeri 19 yaşındaki Arvin Moradi 60 gram hintkeneviri ile yakalandı

Devrim DEMİR

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis ekipleri alınan bilgide Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye uyuşturucu ithal ettiği tespit edilen Arvin Moradi’yi Lokmacı Kara Giriş Kapısından geçtikten sonra, İplik Pazarı Sokak- Surlariçinde tespit ederek üzerinde arama yaptı.

Moradi!nin üst aramasında, tasarrufunda 60 gram Hintkeneviri ele geçirildi.

Yapılan soruşturmada başka birinin yönlendirmesi ile KKTC’ye ilk kez geçtiğini ve 50 Euro karşılığında söz konusu uyuşturucu maddeyi ithal ettiğini itiraf eden Moradi, tutukluluk talebiyle dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, zanlı aleyhindeki soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için 3 gün tutuklu kalmasına karar verdi.

50 Euro’ya kuryelik yaptığını itiraf etti

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Mehmet Sevinç, zanlı Arvin Moradi’nin kanunsuz uyuşturucu madde hintkeneviri “ithal” ve “tasarruf” suçlarından tutuklandığını anlattı.

Polis memuru Mehmet Sevinç, alınan bilgi üzerine zanlı Moradi’yi önceki gece saat 20.50 raddelerinde İplik Pazarı Sokak- Surlariçinde tespit ederek üzerinde arama yapıldığını söyledi.

Görevli polis ekiplerinin zanlının tasarrufunda, 60 gram hintkeneviri ele geçirildiğini kaydeden polis, zanlının gönüllü ifade verdiğini belirtti.

Sevinç, zanlının ifadesinde söz konusu uyuşturucu maddeyi 50 Euro karşılığında bir şahsa getirdiğini itiraf ettiğini ayrıca Güney Kıbrıs vatandaşı olduğunu ve askerlik görevini yaptığını kaydetti.

Kime getirildiği araştırılıyor

Soruşturma memuru, zanlının söz konusu 60 gram hintkeneviri türü uyuşturucu maddeyi kime getirdiği yönünde araştırmalarının devam ettiğini kaydetti.

Sevinç, soruşturmanın selameti açısından zanlı Arvin Moradi’nin 3 gün tutuklu kalmasını talep etti