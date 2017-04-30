Dursun Özbek’ten 6.5 saatlik kritik toplantı

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek; Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena’da, kulüp üyeleriyle bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Galatasaray Spor Kulübü’nün Yıllık Olağan Genel Kurulu’nda konuşma yapan 51 üyenin davet edildiği toplantıda; katılım sağlayan üyelerin sorularını tek tek cevaplayan Başkan Dursun Özbek, “Genel Kurul yaklaşık 12 saat sürdüğü için sorularınızı cevaplayamadım ve o yüzden bu toplantıyı yapma ihtiyacı duydum. Bana Genel Kurul’da sorduğunuz sorular dahil istediğiniz her konuyu sorabilirsiniz. Bütün şeffaflığımla cevaplayacağım. Benim için her Galatasaraylının düşüncesi değerlidir” diyerek sözlerine başladı. 6.5 saat süren toplantıda Başkan Dursun Özbek merak edilen her konuya cevap verdi. Özbek, FETÖ/PDY (Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması) nedeniyle Hakan Şükür ve Arif Erdem başta olmak üzere ihraç oylamaları sırasında neden yerinde olamadığını açıklarken “İnanın Genel Kurul’la ilgili en büyük rahatsızlığım budur. Ancak hayatımda ilk defa tansiyonum 19’a yükseldi ve bu yüzden sağlık ekipleri tarafından müdahale edildiğim sırada oylama olayı gerçekleşti. O anda salonda olup bir konuşma yapamadığım için çok üzgünüm” diye konuştu. Yönetim olarak ertesi sabah beklemeden refleks gösterdiklerini belirten Özbek “Üzerinden 12 saat geçmeden Yönetim Kurulu’nu Pazar günü sabah 9’da topladım ve ihraç kararlarını oy birliğiyle aldık” dedi.

Başkan Özbek; disiplin kuruluna sevklerle ilgili soruya; “Sosyal medyada yazılanlar doğru değil. Kimse yönetimi eleştirdi diye disiplin kuruluna verilmedi. O gün konuşma yapan 51 konuşmacının 45’i yönetim kuruluna eleştiri getirdi. Hanginiz disiplin kuruluna sevk edildi? Disipline verilen 45 kişiden sadece 3’ü. Onların neden verildiğini de size izah edeyim. Ben Dursun Özbek olarak o 3 kişinin söylediklerine alınmıyorum. Ancak oturduğum koltuk 112 yıllık Ali Sami Yen’in makamı. Kişisel olarak bu hakaretleri, alaycı tavırları belki hoş görebilirim. Ama Başkan Dursun Özbek olarak Galatasaray’ın Başkanlık Makamı’na yapılan hakaretleri, alayları kabul edemem. Hanımefendi çıkmış Galatasaray Spor Kulübü Başkanı’na ‘Sıradan bir ilkokul öğrencisinin bile yapabileceği toplama çıkarma işlemlerini bilmediğiniz için’ diye hitap ediyor. Bu üslubu sizin yorumunuza ve değerlendirmelerinize bırakıyorum” diye konuştu.

ÖZELEŞTİRİ YAPTI

Futbol şubesi için özeleştiri yapan Dursun Özbek; “Futbolda başarılı olamadık. Transferlerde hatalar yaptık. Tenkitlerinize katılıyorum. Talihsiz transferlerimiz de oldu. Transfer ettikten sonra milli takımının hazırlık maçında sakatlanan ve bu yüzden forma giyemeyen oyuncumuz oldu. Ama biz hatalarımızdan ders aldık. Bu sezon aynı hataları tekrarlamayacağız. Galatasaray ruhuna uygun mücadeleyi hiç bırakmayacak dinamik bir kadro oluşturacağız. Galatasaray’da şampiyonluk dışında her sonuç başarısızlıktır ve bunun bilinciyle bir takım kuracağız” şeklinde görüş belirtti.

Galatasaray Sportif AŞ Üyesi Mehmet Özbek ile ilgili sorulara da bütün açıklığıyla cevap veren Başkan Özbek; “Mehmet Özbek 16 senedir bu kulübün bir üyesi… ‘Bir iş adamı’, ‘Başkanın kardeşi’ diyerek yapılan yorumlara da katılmam mümkün değil. Mehmet Özbek, Florya’da parayı yönetiyor. ‘Transferleri Mehmet Özbek yapıyor’ algısı doğru değil. Bizde transfer süreci şöyle işliyor. Scout ekibi hocamızın ihtiyaç gördüğü mevkilerde bir liste oluşturuyor. Futbol Direktörümüz Cenk Ergün oluşturulan transfer listesindeki futbolcular için görüşmeleri yapıyor. Mehmet Özbek sadece para konusu devreye girdiğinde sürece katılıyor ve mali açıdan sözleşmeleri denetliyor. En son sözü ise Başkan olarak ben söylüyorum” şeklinde konuştu.

Yönetim olarak göreve geldiklerinden bu yana en büyük amaçlarının Galatasaray’ın mali bağımsızlığını kazanması olduğunu belirten Özbek; “Galatasaray’da günü kurtarmak isteyen bir Başkan olsaydım şu an yaşadığımız hiçbir sıkıntıyı yaşamayabilirdim. Riva, Florya, Kemerburgaz, Salon projeleri ile de uğraşmazdım. Galatasaray’ın başkanlık makamı belki de dünyanın en güzel en rahat makamı olurdu o zaman benim için. Dışarıda herkes tanıyor, fotoğraf çektiriyor, imza alıyor. Ama ben olaya hiç böyle bakmadım. Galatasaray’ın benim için anlamı çok daha fazlası. Galatasaray’ın geleceğini kurtarmak için göreve geldim. Kimsenin başkan olmak istemediği bir dönemde projelerimle beraber bu yüce armaya hizmet etmek için başkanlığa soyundum. Galatasaray’ı ayağındaki prangalardan kurtarmak zorundayız. Faiz yükünden ve banka borçlarından bu kulübü çekip çıkarmalıyız” dedi.