Dolar kritik kararı bekliyor

Piyasaların gözü Merkez Bankası‘nın bugünkü toplantıda alacağı kararlara çevrildi.

Doların art arda rekorlar kırması sonrasında bir dizi likidite önlemleri alan Merkez Bankası, yılın ilk faiz toplantısını bugün yapacak. Toplantıda alınacak kararlar doların yönünde belirleyici olacak.

Karar öncesinde bankalararası piyasada dolar/TL, 3,76 civarında hareket ediyor. Euro da 4,04’ün üzerinde işlem görüyor.

Piyasalar ayrıca cuma günü Fitch’ten gelecek kredi notu kararını da takip edecek.