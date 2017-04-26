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26 Nisan 2017

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Kıbrıs

Bulut: KKTC, Türkiye’nin bir vilayeti olmalı

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Bulut: KKTC, Türkiye’nin bir vilayeti olmalı
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Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yiğit Bulut, TRT Haber’de yayınlanan ‘Derin Analiz’ programına konuk olarak, KKTC, müzakereler ve Avrupa Birliği ile ilgili söylemlerde bulundu.

Konuşmasında Türkiye’nin Avrupa Birliği sürecine değinen Bulut, TC’nin AB sürecini sonlandırmasının ardından Kıbrıs’ta illegal bir şekilde kurulduğunu iddia ettiği “Kıbrıs Rum kesimi”nin halinin, AB’nin Egei Akdeniz ve Karadeniz’deki halinin ne olacağını sordu.

Bulut açıklamasında, Kıbrıs’a AB bayrağı çekip Schengen vizesi ile mi gidileceğini de sorarak, “şehitlerimizin ruhu bizi affetmez” dedi.

“KKTC, Türkiye’nin bir vilayeti olmalı”

Bulut, şunları kaydetti:

“Vatandaş olarak bunu söylüyorum. KKTC, Türkiye’nin bir vilayeti olması gerekir. Türkiye’nin denizaşırı bir vilayetidir, bir plakası, bir valisi olur. Orada bir Cumhurbaşkanı, Başbakan, bir Meclis var ve sonuçta bunun masraflarını Türkiye ödüyor.

“Rumlara su ve elektriği de biz veriyoruz”

Yaptığı açıklamalarla Kıbrıs’ta her defasında tepki alan Yiğit Bulut, suyu Türkiye’den borularla kendilerinin götürdüğünü ifade ederek, Kıbrıslı Rumlara da su ve elektrik verdiklerini iddia etti.

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