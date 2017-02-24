Bilim insanlarının açıklayamadığı gizemli kumsal şekilleri

Dünyanın birçok yerinde görülen bu gizemli sahil oluşumlarının nasıl meydana geldiği konusu hâlâ aydınlatılmış değil.

Kıyı çıkıntısı adı verilen bu tip oluşumlar, bilim insanlarının da net bir açıklama yapamamış olması nedeniyle gizemini koruyor.

Bazen şiddetli fırtınalardan sonra ortaya çıkan kıyı çıkıntıları aslında oldukça sıradışı çünkü aralıkları düzenli ve hep aynı şekilde. Eğer uzaylılara inanmıyorsanız, bu oluşumlarla ilgili iki yaygın teori var.

İlk teoriye göre, kıyıya vuran normal dalgalar ile kenardaki dalgaların etkileşimi kıyıda dikey bir form oluşturuyor. İki farklı dalga arasında gerçekleşen bu etkileşim de kıyıda düzenli aralıkları olan yoğun şekiller oluşmasını sağlıyor.

Diğer teori ise normal dalgaların kıyıya ulaştığında, kumların etkileşimiyle karşılıklı döngüler oluşturduğu şeklinde.

Bilim insanları ise, her iki teorinin da mantıklı olduğunu ve doğruluk payı içerdiğini söylüyor ancak yine de bu şekillerin nasıl oluştukları kesin olarak bilinmiyor.