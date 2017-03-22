Antarktika’da küresel ısınma alarm veriyor

Yüzde 98’i buzullarla kaplı Antarktika’nın 50 yılda 2.4 derece ısındığı kaydedildi.

Antarktika’da artan küresel ısınma dikkatleri çekiyor.

Uzmanlar, dünyanın atmosfer ısısının son 50 yıl içinde kayda değer biçimde artış gösterdiğini belirtiyorlar.

Buna paralel olarak Güney Kutbu’nda yaz aylarında ısının normalden 1-2 derece fazla olmasının, buzulların erimesini önemli çapta hızlandırdığı kaydediliyor.

Yetkililer, bu durumun, Antarktika’nın Güney Amerika’ya doğru uzanan kesiminde görüldüğünü belirtiyorlar.

Antarktika’nın batı yakasındaki buzulların erime hızının sanılanın 2 katı daha yüksek olduğunu ortaya koyan ABD Ulusal Atmosfer Araştırma Merkezi’nin bilimsel araştırması, Batı Antarktika’nın son yarım yüz yılda 2.4 derece ısındığını gösterdi.

Oysa 1 yüzyılda yaşanacak 1 derecelik artışın bile büyük felaketlere sebep olacağı biliniyor.