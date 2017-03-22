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22 Mart 2017

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Antarktika’da küresel ısınma alarm veriyor

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Antarktika’da küresel ısınma alarm veriyor
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Yüzde 98’i buzullarla kaplı Antarktika’nın 50 yılda 2.4 derece ısındığı kaydedildi.

Antarktika’da artan küresel ısınma dikkatleri çekiyor.

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Uzmanlar, dünyanın atmosfer ısısının son 50 yıl içinde kayda değer biçimde artış gösterdiğini belirtiyorlar.

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Buna paralel olarak Güney Kutbu’nda yaz aylarında ısının normalden 1-2 derece fazla olmasının, buzulların erimesini önemli çapta hızlandırdığı kaydediliyor.

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Yetkililer, bu durumun, Antarktika’nın Güney Amerika’ya doğru uzanan kesiminde görüldüğünü belirtiyorlar.

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Antarktika’nın batı yakasındaki buzulların erime hızının sanılanın 2 katı daha yüksek olduğunu ortaya koyan ABD Ulusal Atmosfer Araştırma Merkezi’nin bilimsel araştırması, Batı Antarktika’nın son yarım yüz yılda 2.4 derece ısındığını gösterdi.

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Oysa 1 yüzyılda yaşanacak 1 derecelik artışın bile büyük felaketlere sebep olacağı biliniyor.

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