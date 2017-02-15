15 Şubat 2017

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AKEL’den Anastasiadis’e: Somut adım at

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AKEL’den Anastasiadis’e: Somut adım at
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AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Anastasiadis’e  müzakere sürecine darbe vuran Enosis kararı ile ilgili somut adım atarak krizi ortadan kaldırmasını istedi.

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, açıklamasında şöyle dedi:
“AKEL olarak, mevcut müzakere sürecinin şu an bloke olduğunu değerlendiriyoruz. Derhal somut adımlar atılmazsa, müzakerelerin çıkmazla sonuçlanması ihtimalinden korkuyoruz. Aynı zamanda, yaz ayında, kaçınılmaz bir şekilde bütün çabayı olumsuz yönde etkileyecek seçim dönemine girecek olmamızı hafife alamayız.”
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